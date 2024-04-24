Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Nisan 2024 08:11
Cezaevi katipleri tayin olarak nereleri yazacaksınız?

Cezaevi katipleri tayin olarak nereleri yazacaksınız? Ve ek listesine eklenen evraklara bakılıyor mu? eklenmesinde fayda olur mu ?

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