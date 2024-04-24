Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


24 Nisan 2024 08:58
Puanımın yettiği diğer şehire gidebilir miyim? Yardıma ihtiyacım var

Merhaba arkadaşlar. Sağlık bakanlığı Ankara Merkeze 4B Sözleşmeli Mühendis olarak atandım. Eşim İstanbulda tapu müdürlüğünde sözleşmeli tekniker. Son dakika eş durumu tayini için 3 yıl bekleme şartı olduğunu öğrendik. Benim sağlık bakanlığı atamamda İstanbula puanım yetiyordu ama İstanbulu 2.sıraya yazmıştım. İstanbul 5 kişilik kontenjan açtı üçü doldu. Geriye kalan 2 kişilik kontenjana puanımda yettiği için ankaraya değilde istanbula geçebilir miyim? İlginiz için teşekkürler

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