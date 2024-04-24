Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


24 Nisan 2024 08:59
soruşturmayla tehdit ediliyorum ne yapabilirim???
arkadaşlar ağır yani majör depresyon ve anksiyete, obsesif komplüsif bozukluk hastalıklarım dolayısıyla yasal izin haklarımı kullanmak zorunda kaldım ve amirimin kendi izniyle birkaç gün işe gidemedim. kolumu kaldıramıyorum yeri geliyor. her konuda kaygılanıyorum. diken üstündeyim devamlı. amirim ben seni yeterince idare ettim artık yasal yollara bakar iş diyerek soruşturma vs. ile tehdit ediyor! kadrom ilçe milli eğitimde ve ben görevlendirme olarak halk eğitimde çalışıyorum. allahın her günü intiharı düşünüyorum ama o dereceyi de aştım artık. neredeyse teşebbüs edeceğim. ayaklarım sabahları moralsizlikten geri geri bile gitmiyor! doktorum da hastalığını yaşamayan anlamaz diyor! engelli raporuna başvurdum ve garanti %40 hatta daha fazla çıkar deniyor ama soruşturma tehdidi alıyorum işe gidemediğim için. ne yapabilirim yasal hakkım nedir ? hastalığımdan kırtulmadan işe gitmek istemiyorum!

murat_326
Şube Müdürü
24 Nisan 2024 09:15

Hastalığın ne zaman biteceği galiba belirsiz, durumuna üzüldüm raporun sonucu bekle bakalım, Allah sifa versin

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