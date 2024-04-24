Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


24 Nisan 2024 09:11
özelde çalışan eşin yanına geçiş hakkında

Merhaba, ben 5 yıldır belediyede memur olarak çalışmaktayım eşim başka bir şehirde özel sektörde 360 gün prim doldurması halinde aile birliğinin sağlanması adına onun bulunduğu şehre geçmem için nasıl bir yol izleniyor, böyle bir durum mümkün müdür, nereye başvurmam gerekir hususlarında yardımcı olabilecek arkadaşlar var mıdır? Teşekkürler..

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