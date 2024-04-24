Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


24 Nisan 2024 09:28
içişleri bakanlığı
merhaba hocalarım.gsbde sözleşmeli destek personeliyim(elektrik tesisatçısı)içişleri bakanlığı teknisyen alımı var başvuru yapabilirmiyim.

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