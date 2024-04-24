Döner Sermaye

Arkadaş, maaşların üzerinden 9 gün geçmiş. Bırak döner sermayeyi yatırmayı, daha bordro bile yayımlanmamış. Bu mutemetde çalışanlar ne iş yapıyor ya

Arkadaş, maaşların üzerinden 9 gün geçmiş. Bırak döner sermayeyi yatırmayı, daha bordro bile yayımlanmamış. Bu mutemetde çalışanlar ne iş yapıyor ya