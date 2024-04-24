Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Nisan 2024 09:30
Döner Sermaye
Arkadaş, maaşların üzerinden 9 gün geçmiş. Bırak döner sermayeyi yatırmayı, daha bordro bile yayımlanmamış. Bu mutemetde çalışanlar ne iş yapıyor ya

cetek
Şef
24 Nisan 2024 10:41

Maliyeden ödenek gelmesini bekliyorlar kardeşim. Kimse senin paranı iç etmiyor rahat ol.

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