Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Nisan 2024 10:03
kamudaki mühendisler memursen ile kamusenden istifa için ne bekliyorsunuz?

Mart 2024'te açlık sınırı 16.646 TL, yoksulluk sınırı 57.578 TL(!) Tek eylemleri dahi yok(!)


MHNDS2021
Aday Memur
24 Nisan 2024 10:13

Sadece Mühendisler değil herkesin bu konuda bir şeyler yapması gerekir.

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