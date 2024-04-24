Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Nisan 2024 10:03
Nöbet ek dersi 5 saate çıkarılmalıdır

En basit 1 saatlik sınav bile 5 saat iken, 9 saat nöbet tutmanın 3 saat olması anlaşılır değil

Nöbet tutan ile tutmayanın farkı olmalı

20 yılı dolduran nöbet tutmuyor, doğumdan sonra 2 yıl nöbet tutulmuyor,

300 lira için nöbet tutmayı kimseyi istemiyor

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