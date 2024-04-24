Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Nisan 2024 10:05
Öğretmenler: ''Eğitimbirsen'' ile ''Türkeğitimsenden'' istifa için ne bekliyorsunuz?

Mart 2024'te açlık sınırı 16.646 TL, yoksulluk sınırı 57.578 TL(!) Tek eylemleri dahi yok(!)


bersan_42
Şef
24 Nisan 2024 10:08

:))

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