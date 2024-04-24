Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Nisan 2024 10:08
İşitme rahatsızlığı nedeniyle C dilimi ve kontrol

Arkadaşlar, Hayırlı Görevler.Ben İşitme Rahatsızlığım nedeniyle C dilimi Sağlık Raporu aldım (Hastaneye Sevki kendim istedim). Daire 2 Sene Sonra Kontrol yazdı.Sorum şu; Bir Kısım Arkadaşlar 2 Sene Sonra yapılacak Kontrol de Dr. Yine C dilimi derse ,Sağlık Daire D Dilimine veya Emekli(Personelin Kendi İsteği)ye Ayırıyor. Böyle Birşey yaşayan,duyan var mı acaba ? Hepimize Geçmiş Olsun

Çok Yazılan Konular

Taltif ücretleri hesaplara yatmış2024 genel atama dönemiTrafikçilere bayram ödüllendirmesiEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıMüfettişe ifade veren herkes ihraç mı olur?2. şark hizmet süresi minimum ne kadar süredir?27 Aralık'ta açığa alınan memurlarC dilimi sağlık raporuYeşil pasaportDüğünüm olmasına rağmen senelik izin vermiyorlar

Sözlük

heidi 3 ulusal egemenlik 1 nightcrawler 1 minci 1 yavaş 1 Papua Yeni Gine 1 joe biden 1 hafta 1 karadut 2 açık düşürmek 1

Son Haberler

İskenderun Devlet Hastanesi'nde poliklinik olarak kullanılan 3 konteyner yandıYDS/1 sınav sonuçları açıklandıMevduatta stopaj detayı: Süre doluyor!Yerli turistler 229,8 milyar lira harcadıPatent başvuru ücretleri belli oldu

Editörün Seçimi

Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?