Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Nisan 2024 10:08
(Sağlık-Sen) ile (Türk Sağlık-Sen) istifa için daha ne olması gerekiyor?

Mart 2024'te açlık sınırı 16.646 TL, yoksulluk sınırı 57.578 TL(!) Tek eylemleri dahi yok(!)


cetek
Şef
24 Nisan 2024 10:44

Memur senin ana omurgasını hemşire ve öğretmenler oluşturur. Bu sendika sağlık bakanlığı ve mebde çok iyi örgütlenmiştir, ilgili sendikaya üye olmazsan çok büyük mobbing yaparlar. Son yıllarda doktorlara güç yetiremediklerinden hekim sendikaları paçayı kurtardı, yaptıkları eylemlerle de haklarını bir nebze aldılar.


amühendis36
Aday Memur
24 Nisan 2024 10:48

sizi sendika korumaz hukuk korur..

cetek, 31 dk. önce

Memur senin ana omurgasını hemşire ve öğretmenler oluşturur. Bu sendika sağlık bakanlığı ve mebde çok iyi örgütlenmiştir, ilgili sendikaya üye olmazsan çok büyük mobbing yaparlar. Son yıllarda doktorlara güç yetiremediklerinden hekim sendikaları paçayı kurtardı, yaptıkları eylemlerle de haklarını bir nebze aldılar.


lefkeli11
Aday Memur
24 Nisan 2024 11:05

ben istifa ettim


cetek
Şef
24 Nisan 2024 11:06

Yazdığımı okudun mu? Hemşireyi amiri çalıştığı servisten acile çekiyor sendikalı değil diye mesela, yada nöbetini absürt bir şekilde ayarlıyor. Hukuken de yaptıklarının hiçbir yanlışlığı yok. Öyle jenerik laflarla büyük büyük konuşmak kolay.

amühendis36, 27 dk. önce

sizi sendika korumaz hukuk korur..

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