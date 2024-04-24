memursenden ile kamusenden istifa için daha ne olması gerekiyor?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Lanet
Çok Yazılan Konular
Tarım bakanlığı koruyucu giyimTarim ve Orman Bakanligi göreve başlama 20245 mayıs tarım bakanlığı arşiv araştırmasıÇevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Koruyucu Giyim YardımıTarım bakanlığı arşiv araştırması için aradım daha çok uzun diyorlarTarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)İçişleri bakanlığı 2024 GYSTarım ve Orman Bakanlığında 14 yıldır GYS yapılmıyor(?)Aile sosyal bakanlığı 8bin personel alımı ile alakalı
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?