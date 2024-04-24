Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Nisan 2024 10:35
Seçimde görevli olmamıza rağmen listeye ismimiz yazılmadı

bulunduğumuz karakol amiri seçimde çalışmamıza rağmen isimlerimizi bildirmedi. sorduğumuzda ben öyle uygun görüyorum dedi. daire başkanlığına dilekçe yazdık ama büyük ihtimalle sonuç alamayacağız. hakkımız haram olsun.

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