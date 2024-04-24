Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


24 Nisan 2024 10:57
Jandarma da sözleşme bitmeden istifa

Merhaba, sözleşme sürem dolmadan mesleği bırakacağım. Muhtemelen bu ayın maaşını aldıktan sonraya falan tekabül ediyor. Son maaşı geri veriyorsun diye duydum bunun aslı nedir?

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