Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Nisan 2024 11:05
havuz tayini hk
ben 9 ay önce komisyon içi nakil ile başka adliyeye geçtim kadrom buraya alındı. havuz tayini talebinde bulunabiliyormuyum tekrardan

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