Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


24 Nisan 2024 11:11
Sanayi bakanlığı esnek çalışma?
Merhaba sanayi bakanlığında (temizlik personeli) 4 b li olarak çalışmanın iyi kötü yanları nelerdir? Esnek çalışma nedir? bilgisi olan yazabilir mi acil rica etsem?

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