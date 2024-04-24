Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : supporters.


24 Nisan 2024 11:14
Eyt Hakkında Yardım edebilir misiniz

Merhabalar herkese babam için yazıyorum

Babam 01/05/1973 doğumlu 10/03/1999 da

Sigorta başlangıç tarihi 4A olarak 3297 gün

4B olarak ise 2841 gün prim gün sayısı var bu şartlarda EYT kapmasında emekli olabiliyor mu bilen arkadaşlar yardımcı olursa çok sevinirim teşekkürler

Çok Yazılan Konular

Son iki harften kelime bulma oyunuKelime türetmece oyunu3 Harf Oyunu.slx:)))Gececi tayfa Sevgili Günlük...Hiç birinizi sevmiyorum.Sessizlik lütfen

Sözlük

akrep burcu dolunayı 2 herbokolog 1 heidi 3 Kadınlar ve Erkekler Arasındaki Farklılıklar 4 elin armut mu topluyor 1 açık düşürmek 1 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı 4 Papua Yeni Gine 1 üstüne vazife olmayan ne varsa ilgilenenler 3 joe biden 1

Son Haberler

İkinci elde en çok tercih edilen markalar belli olduTürkiye'de elektrikli araç satışları 2023'te 8 kattan fazla arttıTıraş ücretini fazla bulan müşteri berber dükkanına ateş ettiBakan Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilirİstanbul'da lüks araç kaçakçılığı operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

Editörün Seçimi

Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?