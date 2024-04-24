KPSS ve diğer sınavlar \ Özel Sektör (657 Yayınevi desteği ile)
Editörler : F16 Gökçen


24 Nisan 2024 11:22
ŞEKERBANK Müfettiş Yardımcılığı

Arkadaşlar buraya başvuran var mı ? En son genel yetenek sınavına girmiştim az önce ingilizce sınav maili aldım.

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