Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Nisan 2024 11:23
memurluktan öğretmenliğe gecis
ortaogretimden sozlesmeli personel olarak çalışıp lisans kpss ile ogretmenlige geçmenin sartlari veya sıkıntıları var mi

Çok Yazılan Konular

Kılık kıyafetMEB GYS Tercihİl içi mazerette il ve ilçe emri verilir mi?Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Amiri Cimere şikayet etmekNisan ayı semineri ne oldu arkadaşlar?İdareci ilk atamaları hakkındaOkullarda idareci sayısı yeniden düzenlenmeli.Memurlar.net'teki memura temmuzda yüzde 20 zam haberi2024 Uzman öğretmenlik

Sözlük

heidi 3 Papua Yeni Gine 1 üstüne vazife olmayan ne varsa ilgilenenler 3 minci 1 Bugün olanlar 3 herbokolog 1 karadut 2 nightcrawler 1 mukavva 1 hafta 1

Son Haberler

İkinci elde en çok tercih edilen markalar belli olduTürkiye'de elektrikli araç satışları 2023'te 8 kattan fazla arttıTıraş ücretini fazla bulan müşteri berber dükkanına ateş ettiBakan Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilirİstanbul'da lüks araç kaçakçılığı operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

Editörün Seçimi

Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?