Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Nisan 2024 11:29
HEMŞİRELİKTE KADEME DERECE

Ortalıkta bir bilgi karmaşası var. Normalde lisans bitirmiş olan memurlar

9/1 derece kademle başlanır deniliyor ki hemşirelerde bundan başlanır diye bir çok bilgi var. Bazı yerlerde ise;

Sağlık lisansiyerleri 8/1 den başlatılır,ki hemşireler de bundan başlanır deniliyor. Hangisi doğrudur..

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