KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


24 Nisan 2024 11:34
ortaogretim puani yanar mi
2025 te lisans mezunu olurum 2024 te ortaogretime gireceğim mezun olduktan sonra puanım yanar mı yoksa memuriyete geçebilir miyim ortaogretimden

hsnd
Başbakan Müsteşarı
24 Nisan 2024 12:11

Lisans KPSS'ye girerseniz sonuç açıklanana kadar; girmezseniz de ortaöğretim puanının geçerlilik süresine kadar puanınızı kullanabilirsiniz.

https://www.memurlar.net/haber/595833/lise-duzeyinden-sinava-giren-aday-lisans-mezunu-olursa-puani-yanar-mi.html

https://www.memurlar.net/haber/583427/2014-kpss-lise-onlisans-puaninin-gecerliligi-ne-zaman-sona-erecek.html


HasanK05
24 Nisan 2024 12:15
çok sagolun teşekkürler
hsnd, 49 dk. önce

Lisans KPSS'ye girerseniz sonuç açıklanana kadar; girmezseniz de ortaöğretim puanının geçerlilik süresine kadar puanınızı kullanabilirsiniz.

https://www.memurlar.net/haber/595833/lise-duzeyinden-sinava-giren-aday-lisans-mezunu-olursa-puani-yanar-mi.html

https://www.memurlar.net/haber/583427/2014-kpss-lise-onlisans-puaninin-gecerliligi-ne-zaman-sona-erecek.html

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