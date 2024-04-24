Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


24 Nisan 2024 11:38
Tarım bakanlığı arşiv araştırması

Arkadaşlar herhalde tek bekleyen benim kimse niye umrnda değil bu


VenuS1907
Aday Memur
24 Nisan 2024 12:08

Beklemekten başka bir şey gelmiyor elimizden. Benim yerleştiğim kurum evrak teslim ederken mayısa kadar sürer demişti. Haftaya tebligatlar gelmeye başlar artık.


aliyesldg
Aday Memur
24 Nisan 2024 12:16

Cuma deniyor ama 5 mayıs bence

VenuS1907, 52 dk. önce

Beklemekten başka bir şey gelmiyor elimizden. Benim yerleştiğim kurum evrak teslim ederken mayısa kadar sürer demişti. Haftaya tebligatlar gelmeye başlar artık.


klncemre
Aday Memur
24 Nisan 2024 12:28

inşallah dediğiniz gibi olur


necdet dursun
24 Nisan 2024 12:28

cuma günü olduğunu kim söyledi hocam

aliyesldg, 44 dk. önce

Cuma deniyor ama 5 mayıs bence


aliyesldg
Aday Memur
24 Nisan 2024 12:37

Sendika başkanı

necdet dursun, 32 dk. önce

cuma günü olduğunu kim söyledi hocam


memurbeydiyiceksiniz
Aday Memur
24 Nisan 2024 12:46
hangi sendika başkanı adı ne acaba
aliyesldg, 23 dk. önce

Sendika başkanı

Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

Tarım bakanlığı koruyucu giyimTarim ve Orman Bakanligi göreve başlama 20245 mayıs tarım bakanlığı arşiv araştırmasıTarım bakanlığı arşiv araştırmasıÇevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Koruyucu Giyim YardımıTarım bakanlığı arşiv araştırması için aradım daha çok uzun diyorlarTarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)Aile sosyal bakanlığı 8bin personel alımı ile alakalıKurumlar arası geçişİçişleri bakanlığı 2024 GYS

Sözlük

apartman yönetim toplantısı 1 yavaş 1 heidi 3 evi boyatmak 1 vanilya 1 Kadınlar ve Erkekler Arasındaki Farklılıklar 4 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı 4 herbokolog 1 açık düşürmek 1 nightcrawler 1

Son Haberler

Sakarya'da kargo kamyonuna çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıİkinci elde en çok tercih edilen markalar belli olduTürkiye'de elektrikli araç satışları 2023'te 8 kattan fazla arttıTıraş ücretini fazla bulan müşteri berber dükkanına ateş ettiBakan Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir

Editörün Seçimi

Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?