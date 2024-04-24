Sigortalılığın Devamını Gösterir Belge

Merhaba,

Özür grubu atamalarında böyle bir madde var. SGK Hizmet Dökümünden sigortalı hizmeti olduğunu alabiliyoruz ama sigortalılığın halen devam ettiğini gösterir belgeyi SGKdan mı almamız gerekiyor.

'Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün

sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge'