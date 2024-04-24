Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Nisan 2024 11:45
nas tayini Adana ceza infaz kurumlarını isteyen yada adanadan tayin gitmek isteyenler?

arkadaşlar adanadan isteyen yada adanayı yazmayı düşünen katip arkadaşlar var mı aramızda.

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