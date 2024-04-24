KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


24 Nisan 2024 12:17
mülakat suresi
kurumdan kuruma farkettigini biliyorum ama ortalama mülakat suresi ne kadar acaba.2024 kpss girip 2025 başında basvuru açılırsa basvurmayi düşünüyorum üniversite öğrencisiyim.2024 ün atamalarının yeni başlayacağını düşünerek fikir verirseniz mutlu olurum

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