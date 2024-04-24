Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Nisan 2024 12:23
Maaş sıkıntısı

Arkadaşlar ikm memuruyum maaşlarımiz en düşük memur maaşı. İşin kötü tarafı her zamda diğer memurlarla fark açılıyor. Biz 5 bin zam alırsak onlar 8 alacak. Buna bi çözüm şart artık maaşta iyileştirme olması lazım. Polis yada sağlıkçı olarak göreve bugün başlayan biri 10 bin fazla aliyor bizden. Bu maaşla ileride dha sıknti çok sıkıntı yasiyacaz. Etkinlik vs. Yapmamız lazım. Şimdi sesimizi cikarmazsak ilerde geç kalmış olabiliriz.


mratanamayan
Aday Memur
24 Nisan 2024 12:48

ikm maaşı şuan 40 lira değilmi nasıl en düşük memur maaşı oluyor en düşük memur maaşı 32 lira


Lord19
Aday Memur
24 Nisan 2024 12:58
sözleşmeli 32 kadrolu ise 35 alıyor
mratanamayan, 12 dk. önce

ikm maaşı şuan 40 lira değilmi nasıl en düşük memur maaşı oluyor en düşük memur maaşı 32 lira


mratanamayan
Aday Memur
24 Nisan 2024 13:00

o kadar mı gerçekten bu maaş konusunda uçurum uçtu gitti yani bu ülkede ikm 32 lira maaş alıyorsa yazık gerçekten.

Lord19, 2 dk. önce
sözleşmeli 32 kadrolu ise 35 alıyor
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