Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Nisan 2024 13:24
Eğitim Durumu

Eğitim durumu, Aile Birliği Mazereti ve Sağlık Mazereti sona eren personelin bulunduğu il, 5 ve 6 ncı hizmet bölgesinde veya C ve D hizmet grubunda ise talebi hâlinde yerinde bırakılır.

Bu maddenin sağlanması için okulu bitirmek şart mı yoksa yarıda bırakıp dilekçe verince de sağlayabiliyor muyuz ?Şimdiden çok teşekkür ederim .

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