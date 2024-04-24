Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Nisan 2024 13:25
koruma ve güvenlik memuru saglık raporu pısıkıyatri

arkadaslar ıc ıslerınde koruma ve guvenlık olarak calısıyorum pısıkıyatrık olarak ıyı deıldım doktora gıttım ılaç kullanıyorum guvenlık kımlıgım ıptal olma durumu ne zaman olur ıptal edılık GİH VERIRLER mi yoksa ne yaparlar ben ne yapmalıyım bılmıyorum benım gıbı olan varmı saglıkta sorunu olan gerı hızmete alınan varmı ızleyecegım yol nedır ?


Adanali2801
Aday Memur
24 Nisan 2024 13:26

not: kadroluyum ne yapacagım rapor mu doktordan ıstemelıyım gerı hızmet ıcın ıyı deılım cunku

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