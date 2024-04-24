Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Nisan 2024 13:53
eş durumu hk. önemli
Merhaba bilgisi olan cevaplayabilir mi lütfen önemli. Ben aralık girişli sözleşmeli mübaşirim. Nişanlım sağlık bakanlığında 4d khklı 2016 girişli fakat başka bir ile yakın zamanda becayiş ile gitcek. O gittikten sonra biz evlenince benim eş durumu tayinim için onun 1 yıl doldurma zorunluluğu var mı ?

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