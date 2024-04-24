KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


24 Nisan 2024 14:13
Gib atama

2022/2 kpss ile gib e atandım. 15 ay geçmesine rağmen göreve başlatılmadım. telefonla aradığım da komisyon bekleniyor deniyor.2023/1 ve 2023/2 ler göreve başladı. bu nasıl bir komisyon süreç hakkın da bilgisi olan varsa yardım edebilir mi?

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