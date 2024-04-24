Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


24 Nisan 2024 14:21
Mühendislerin kadro derecesi 1 e kadar düşer mi?

Arkadaşlar soru acik ve net. Bilgisi olan var mı. Maas derecesi değil kadro derecesini soruyorum. Vhki, bilgisayar işletmeleri 3 e kadar düşüyor kadro derecesi olarak. Daha aşağısına dusemiyor. Mühendisler 1 e kadar düşebiliyor mu ve kadro derecesi 1 e duserse neler değişir sizce??

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