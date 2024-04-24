Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


24 Nisan 2024 15:08
iş sonu tazminatı
kadrolu çalıştığım yerden istifa edip 4b'li olarak atamam yapıldıktan sonra bu kadro çalıştığım yerden iş sonu tazminatı alabilir miyim

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