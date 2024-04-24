hapis cezası ile ilgili

arkadaşlar kolay gelsin bugün istinaftan kararım geldi 2 yıl 1 ay cezam var avukat ile görüştüm 1-2 hafta yatış söylüyorlar dedi bana konuya tam hakim değilim o nedenle soruyorum.Bunun sonucunda meslekten ihraç olur muyum lütfen bilgisi olan arkadaşlar cevap verirse memnun olurum

arkadaşlar kolay gelsin bugün istinaftan kararım geldi 2 yıl 1 ay cezam var avukat ile görüştüm 1-2 hafta yatış söylüyorlar dedi bana konuya tam hakim değilim o nedenle soruyorum.Bunun sonucunda meslekten ihraç olur muyum lütfen bilgisi olan arkadaşlar cevap verirse memnun olurum