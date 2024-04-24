Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Nisan 2024 15:10
hapis cezası ile ilgili
arkadaşlar kolay gelsin bugün istinaftan kararım geldi 2 yıl 1 ay cezam var avukat ile görüştüm 1-2 hafta yatış söylüyorlar dedi bana konuya tam hakim değilim o nedenle soruyorum.Bunun sonucunda meslekten ihraç olur muyum lütfen bilgisi olan arkadaşlar cevap verirse memnun olurum

veba1982
Genel Müdür
24 Nisan 2024 15:28
kasten işlenen bir suç ise ihraç olursun.

halil636301
Aday Memur
24 Nisan 2024 15:30
taksirle işlenen suçsa ihraç olmazsın ama kasten ise olursun

Elftna
Aday Memur
24 Nisan 2024 15:37
tamamdir teşekkürler sagolun
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