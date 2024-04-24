Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Nisan 2024 15:10
Hapis cezasının memuriyete etkisi ne olur?

arkadaşlar kolay gelsin bugün istinaftan kararım geldi 2 yıl 1 ay cezam var avukat ile görüştüm 1-2 hafta yatış söylüyorlar dedi bana konuya tam hakim değilim o nedenle soruyorum.Bunun sonucunda meslekten ihraç olur muyum lütfen bilgisi olan arkadaşlar cevap verirse memnun olurum


veba1982
Genel Müdür
24 Nisan 2024 15:28
kasten işlenen bir suç ise ihraç olursun.

halil636301
Aday Memur
24 Nisan 2024 15:30
taksirle işlenen suçsa ihraç olmazsın ama kasten ise olursun

Elftna
Aday Memur
24 Nisan 2024 15:37
tamamdir teşekkürler sagolun

memuraday-y
Şef
24 Nisan 2024 19:03

Konusu neydi hocam ?


Elftna
Aday Memur
24 Nisan 2024 19:05
konu silahla tehdit olarak geçiyor ortada bir silah var ama bunun konu ile alakası yok yani o kadar hukuksuz bir süreç oldu ki saatlerce konuşulacak konular.
Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Taltif ücretleri hesaplara yatmış2024 genel atama dönemiEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıTrafikçilere bayram ödüllendirmesi27 Aralık'ta açığa alınan memurlarMüfettişe ifade veren herkes ihraç mı olur?2. şark hizmet süresi minimum ne kadar süredir?Düğünüm olmasına rağmen senelik izin vermiyorlarSeçimde görevli olmamıza rağmen listeye ismimiz yazılmadıC dilimi sağlık raporu

Sözlük

şile ormanlarında görülen leopar 4 minci 1 akrep burcu dolunayı 2 evi boyatmak 1 yavaş 1 ulusal egemenlik 1 elin armut mu topluyor 1 floating in space 1 üstüne vazife olmayan ne varsa ilgilenenler 3 Bugün olanlar 3

Son Haberler

Bakan Tekin, tarihi Meclis binasında çocukların söz aldığı '2071 oturumu'nda konuştuTıraş ücretini fazla bulan müşteri berber dükkanına ateş ettiÇocukları öldürülen aileden yürek burkan sözler: Oğlumuzun değeri 8 yıl mı?Bakan Işıkhan: Önümüzdeki süreçte denetimler çok daha sıkı yapılacakBorsa günü yükselişle tamamladı

Editörün Seçimi

Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?