Hapis cezasının memuriyete etkisi ne olur?

konu silahla tehdit olarak geçiyor ortada bir silah var ama bunun konu ile alakası yok yani o kadar hukuksuz bir süreç oldu ki saatlerce konuşulacak konular.

konu silahla tehdit olarak geçiyor ortada bir silah var ama bunun konu ile alakası yok yani o kadar hukuksuz bir süreç oldu ki saatlerce konuşulacak konular.