Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Nisan 2024 15:47
idare mahkemesi kar. ve dönüş bekleyenler.

ADMİN KONUYU NE DİYE KALDIRIYORSUN ÖNEMSİZ BİR KONU OLSA AÇMAYIZ DEĞİLMİ

Çok Yazılan Konular

Taltif ücretleri hesaplara yatmış2024 genel atama dönemiEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıTrafikçilere bayram ödüllendirmesi2. şark hizmet süresi minimum ne kadar süredir?27 Aralık'ta açığa alınan memurlarMüfettişe ifade veren herkes ihraç mı olur?Düğünüm olmasına rağmen senelik izin vermiyorlarSeçimde görevli olmamıza rağmen listeye ismimiz yazılmadıC dilimi sağlık raporu

Sözlük

yavaş 1 mukavva 1 minci 1 ulusal egemenlik 1 çiçek toprağı 2 açık düşürmek 1 joe biden 1 halfeti gülü 1 elin armut mu topluyor 1 üstüne vazife olmayan ne varsa ilgilenenler 3

Son Haberler

Erdoğan: Almanya'dan terörle mücadele konusunda daha fazla destek bekliyoruzÖzgür Özel'den öğretmen atama ve mülakat açıklamasıTBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Bakanlık yetkililerini dinleyecekİlber Ortaylı THY uçağında rahatsızlandıYarın başlayacak Çocuk Zirvesi iki gün sürecek

Editörün Seçimi

Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?