Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Nisan 2024 16:08
Sağlık Bakanlığında Çalışanların Nöbet Düzenlenmesi

Sağlık Bakanlığında Çalışanların Nöbet Düzenlenmesi

Bildiğiniz üzere nöbet ücretlerinin saatlik ücreti, mesai ücretlerinin saatlik ücretinin 4 te 1 i fiyatına kadar düşmüş durumda. Gece nöbeti ile Sabah nöbet ücreti arasında da fark söz konusu değildir.

Nöbet ücretlerinin en az 4 katına kadar artırılması gerekiyor.

Gece nöbetlerinin normal gündüz nöbetlerinden en az 1 kat fazla olması gerekiyor.

Hafta sonu nöbetlerinin hafta içi nöbetlerine göre en az %50 fazlası olması gerekiyor.

Buna yönelik bakanlığın bir çalışma yapıp herkesin uyuduğu vakitte çalışanlarını kısmen ödüllendirip çalışma huzurunu arttırmaları gerekiyor. Kimse nöbet tutmak istemiyor.

Bence sağlık teşkilatına mensup sendikalar veya kuruluşların bu nöbet ücretleri düşüklüğünü öneme alıp bununla ilgili bir çalışma yapması elzemdir.


vanegm
Şef
24 Nisan 2024 16:12

2024 (1. Dönem) Nöbet Saatlik Ücretleri

Eğitim Görevlisi, Uzman Tabip 120 TL

Pratisyen tabip 109 TL

Diş tabibi ve Eczacılar 98 TL

Lisans ve Önlisans Sağlık Personeli 75 TL

Lisans ve Önlisans Sağlık Personeli(4B) 65 TL

Genel idari ve yardımcı hizmetler 49 TL


vanegm
Şef
24 Nisan 2024 16:13

Üstelik ayda 130 saat mesaiden sonraki nöbet ücretleri de ödenmemektedir.

Gece Nöbet farkları da yoktur.

Bayramlarda çoğu meslek grubun izinli olduğu günlerde de görevlerini ifa etmektedirler.

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