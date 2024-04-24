KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


24 Nisan 2024 16:20
2024 İlkbahar YDS Sonuçları

Merhaba arkadaşlar uzun bir bekleyişten sonra YDS sonuçları açıklandı ben İngilizceden girdim 72,5 aldım 70 üstü yetiyordu zaten bana İlk girişte aldım hala inanamıyorum. Üstelik sınavın zor olduğuna dair birçok görüş vardı. Sizlerde durum nedir?


Perihan Daldemir
24 Nisan 2024 16:24

Hocam bence sınav bayağı zordu ben 40 küsürlerde kaldım çok güzel bir puan almışsınız tebrik ederim nasıl hazırlandınız kurs aldınız mı kendiniz mi hazırlandınız


Şüheda Sönmez Yarıcı
24 Nisan 2024 16:28

Ben Kariyer Yolu Eğitim Kurumları ile online olarak hazırlandım sınava (online yds center sistemi üzerinden). İlk girişte açıkçası ben de böyle bir puan beklemiyordum çok mutlu oldum. Umarım siz de en kısa sürede istediğiniz puanı alırsınız.

Perihan Daldemir, 2 saat önce

Hocam bence sınav bayağı zordu ben 40 küsürlerde kaldım çok güzel bir puan almışsınız tebrik ederim nasıl hazırlandınız kurs aldınız mı kendiniz mi hazırlandınız

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