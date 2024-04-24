Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Nisan 2024 16:37
Birimimde Yaşadığım Sorunlar Şunlar!

İş yerinizde yaşayıp da çözüm bulamadığınız amir, iş arkadaşları veya işleyişle alakalı sorun /sorunlar neler?

İsim ve yer belirtmeden paylaşalım lütfen. Yapılabilecekler konusunda tecrübeli ve bilgili arkadaşlardan gerekli yorumları da ayrıca bekliyoruz.

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