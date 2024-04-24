Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Nisan 2024 16:39
Sözleşme güncellenmesinin yalan haber olma ihtimali

Herkes bir arkadaşından duyuyor ama bu konuda Bakanlık ve Sendiklardan bu konuda bir yazı gören de yok.


Devir Kötü
Şube Müdürü
24 Nisan 2024 17:37

Ben hesaba para gelmeden inanmam. Olacağını da zannetmiyorum. Banka vermem der olur biter

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