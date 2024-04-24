Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


24 Nisan 2024 16:42
BELEDİYELERDE YENİ BAŞKAN, GÖREVLENDİRME, DİSİPLİN CEZASI VE ATAMA İŞLEMLERİNE KARŞI YAPILACAKLAR

MERHABA, KONU BAŞLIĞINDA GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ BELEDİYE SEÇİMLERİ İLE YENİ YÖNETİMLERLE KARŞILAŞILAN BİR ÇOK PROBLEM OLDUĞU BİLGİSİ ULAŞILDI. SORULARA KARŞI BU BAŞLIK ALTINDA GÜNLÜK OLARAK CEVAP VERİLECEKTİR.

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