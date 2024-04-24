Beyler arkadaşın sözleşme uzatırken hepsi sağlam yazmış sadece Dahiliye 45 A F11 ve 33 A F1 tanılarını yazmış bunların ne anlama geldiğini bilen var mıdır?

Beyler arkadaşın sözleşme uzatırken hepsi sağlam yazmış sadece Dahiliye 45 A F11 ve 33 A F1 tanılarını yazmış bunların ne anlama geldiğini bilen var mıdır?