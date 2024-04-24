Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


24 Nisan 2024 17:04
45 A F11 ve 33 A F1
Beyler arkadaşın sözleşme uzatırken hepsi sağlam yazmış sadece Dahiliye 45 A F11 ve 33 A F1 tanılarını yazmış bunların ne anlama geldiğini bilen var mıdır?

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