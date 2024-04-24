Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


24 Nisan 2024 17:19
Görevde Yükselme İçin Bölüm Önerisi

Merhabalar geçen sene Gençlik Sporda Destek Personeli (Temizlik) olarak göreve başladım. Bu sene sınava girerek açık öğretimden veya devamsızlık sorun etmeyen sadece sınavlarına girmek için gidebileceğım bir bölüm arıyorum. Bu konuda kafam karışık çoğu kişi Kamu Yönetimi öneriyor. Farklı bölüm onerebilecek biri varsa şimdiden teşekkürler. Bu arada geçen sene TM 300k sıralama yapmıştım.

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