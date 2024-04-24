Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Nisan 2024 17:21
zimmet almayı reddeden memur

bir memur kendisine zimmetlenmek istenen bir malzemeyi zimmetine almak istemiyor diyelim. bu durumda ne yapılabilir? kişinin böyle bir hakkı var mıdır?

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