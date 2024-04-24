Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


24 Nisan 2024 17:30
Gençlik Spor Çalışanıyım Haftasonu Maça Gelmek Zorunda mıyım?

Merhaba iyi günler geçen sene Destek Personeli olarak işe başladım. Başladığımdan itibaren her hafta sonu maça görevllendirildim. Ücreti ise çok düşük gerçi yüksek olsa da farketmez gelmek istemiyorum. Yasal olarak böyle bir hakkım var mı? Bir de mesai saatlerimde değişiklik yapılabilir mi? Örneğin 1 saat geç cağırıp bir saat geç çıkarma gibi. Cevap için şimdiden teşekküler.

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