Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Nisan 2024 18:32
Sözleşmeli Öğretmenlik ve Askerlik
1 Eylül 2023 tarihinde sözlegmeli ögretmen olarak bir köy okulunda müdür yetkili ögretmen olarak göreve bagladim. Bedelli askerlige basvurmustum ve 16 Mayis tarihinde sevk olacagim. Askere gittiğimde şu anki okulun tek kişilik lojmanında ben kalıyorum benim yerime ücretli öğretmen verirlerse lojmanda kalmaya hakkı var mıdır ? Lojmanda yeni aldığım eşyalarım var askerlikte geldi nasıl bir yol izlemeliyim ???

Çok Yazılan Konular

MEB GYS TercihKılık kıyafetAmiri Cimere şikayet etmekÖdül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.İl içi mazerette il ve ilçe emri verilir mi?Nöbet ek dersi 5 saate çıkarılmalıdır2024 Uzman öğretmenlikNisan ayı semineri ne oldu arkadaşlar?İdareci ilk atamaları hakkındaOkullarda idareci sayısı yeniden düzenlenmeli.

Sözlük

ulusal egemenlik 1 açık düşürmek 1 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı 4 Bugün olanlar 3 Kadınlar ve Erkekler Arasındaki Farklılıklar 4 hafta 1 floating in space 1 minci 1 halfeti gülü 1 nightcrawler 1

Son Haberler

Bakan Tekin, tarihi Meclis binasında çocukların söz aldığı '2071 oturumu'nda konuştuTıraş ücretini fazla bulan müşteri berber dükkanına ateş ettiÇocukları öldürülen aileden yürek burkan sözler: Oğlumuzun değeri 8 yıl mı?Bakan Işıkhan: Önümüzdeki süreçte denetimler çok daha sıkı yapılacakBorsa günü yükselişle tamamladı

Editörün Seçimi

Ödül alan 57 şoförümüzü kutluyorum.Yeniden Yönetici Görevlendirme Sonuçları 20242024 Nisan maaşlarımızı yazalımSendika Parası DüzelmemişNisan 2024 anflasyon tahminlerini ve yapılan yeni zamları alalım.sizce ekonomi ne zaman düzelirBayram süresince çalışma adaletsizliğiKültür ve turizm açıklanmışGeçici Görevlendirmede sürePomem'e girmek için torpil şart mı?