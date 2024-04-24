Sözleşmeli Öğretmen ve Bedelli Askerlik

1 Eylül 2023 tarihinde sözleşmeli öğretmen olarak bir köy okulunda müdür yetkili ögretmen olarak göreve başladım. Bedelli askerlige basvurmustum ve 16 Mayis tarihinde sevk olacagim. Askere gittiğimde şu anki okulun tek kişilik lojmanında ben kalıyorum benim yerime ücretli öğretmen verirlerse lojmanda kalmaya hakkı var mıdır ? Lojmanda yeni aldığım eşyalarım var askerlikte geldi nasıl bir yol izlemeliyim ???

1 Eylül 2023 tarihinde sözleşmeli öğretmen olarak bir köy okulunda müdür yetkili ögretmen olarak göreve başladım. Bedelli askerlige basvurmustum ve 16 Mayis tarihinde sevk olacagim. Askere gittiğimde şu anki okulun tek kişilik lojmanında ben kalıyorum benim yerime ücretli öğretmen verirlerse lojmanda kalmaya hakkı var mıdır ? Lojmanda yeni aldığım eşyalarım var askerlikte geldi nasıl bir yol izlemeliyim ???