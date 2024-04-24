Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Nisan 2024 19:17
Öğretmenlik meslek kanunu müjde geldi!!!

Bakan Yusuf Tekin Kübra Par'ın programında

- çok geniş yelpazeli bir ögretmnelik meslek kanunu hazırladik.

-Önümuzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacağız dedi.

-Mayıs ayında mecliste yasalaşacak.

-süre konusunda konuşacakken o müjdeleri de başka programlara bırakalım dedi.

-Önümüzdeki günlerde inşaAllah her şey netleşmiş olacak&#128522;&#128079;&#128019;

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