Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Nisan 2024 20:29
Adalet bakanlığı- Asker eşi tayin

Merhabalar. Öncelikle TSK'da Astsubay olarak görev yapmaktayım. Eşim adalet bakanlığında Zabit Katibi olarak 5 yıldır çalışmakta olup son 1 yıldır kadrolu olarak çalışmaktadır. Katip iken ünvan değişikliği sınavını kazandı fakat oturmuş olduğumuz ilde puanımız yetmediğinden merkeze tercih yapamamaktayız. Merkeze 45 km olan en yakın ilçeyi mecburiyetten seçmek durumunda kalıyoruz. Bundan dolayı adalet bakanlığının mevzuatında "Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkanının olmaması veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda eşinin bulunduğu yere atanması suretiyle yapılabilir" ibaresi vardır. Bu kapsamda öncelikle sorularım;

1. Eşim eş durumundan tekrardan merkeze gelebilir mi yada bunun için belli bir km şartı var mıdır, kaç ayda gelir yada kesin gelir mi?

2. Aynı ile bağlı olmayan başka bir il de istersek yazabiliriz yani farklı komisyonlarda çalışırsa daha mı kolay yanıma gelir?

3. Oldu ki adalet bakanlığı tayin etmedi dava ile yanıma gelmesi durumu daha mı yüksek olur?

Yazmadığım yada aklıma gelmeyen durumlar varsa sizler de paylaşabilirsiniz şimdiden teşekkürler.

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