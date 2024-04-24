Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Nisan 2024 20:32
Sözleşmeli personel tayin hakkında

Değerli Meslektaşlarım, size bir sorum olacak.

Ben göreve bu sene başladım. Eşim özel sektör de 6 yıldır çalışıyordu mecburen işi bıraktı. Geldiğimiz yerde deprem oldu 2 3 kere çoçuğum ve eşim çok korktu çoçuğum burada kalmak istemiyor. Geceleri uyurken devamlı sıçrıyor yüzü gülmüyor durduk yerde ağlıyor. Boş boş bakmaya başladı Haliyle içim parçalanıyor gördükçe... 2 yıl içinde 360 gün prim dolması gerekiyor eşim karşılıyor bu durumu ama size sorum şu 1 sene sonra aile birliği nedeniyle tayin hakkı oluyor diye yazıyor eşim eski çalıştığı yere gidip başlasa 1 sene sonra tayin hakkı var mı? Arada 3 4 aylık boşluk olması birşey değiştirir mi? Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.

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