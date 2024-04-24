Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


24 Nisan 2024 21:12
sözleşmeliden sözleşmeliye geçiş
Lise Mezunu olarak koruma ve güvenlik görevlisi olarak kültür ve turizm bakanlığında çalışmaktayım önlisans KPSS girip önlisans koruma ve güvenlik ama başka kurum ve önlisansla girsem öğrenim yoluyla kazandığım için geçiş yapabilir miyim kesin bilgi verin lütfen

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