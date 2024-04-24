sözleşmeliden sözleşmeliye geçiş

Lise Mezunu olarak koruma ve güvenlik görevlisi olarak kültür ve turizm bakanlığında çalışmaktayım önlisans KPSS girip önlisans koruma ve güvenlik ama başka kurum ve önlisansla girsem öğrenim yoluyla kazandığım için geçiş yapabilir miyim kesin bilgi verin lütfen

Lise Mezunu olarak koruma ve güvenlik görevlisi olarak kültür ve turizm bakanlığında çalışmaktayım önlisans KPSS girip önlisans koruma ve güvenlik ama başka kurum ve önlisansla girsem öğrenim yoluyla kazandığım için geçiş yapabilir miyim kesin bilgi verin lütfen